Všechny důkazy ukazují na wuchanský trh, říkají studie o původu koronaviru

„Bylo opravdu záhadné, že většina případů neměla spojení s trhem. Ale když teď o viru víme to, co o něm víme, je to přesně to, co bychom očekávali – protože mnoho lidí onemocní jen velmi mírně, takže by byli v komunitě a přenášeli virus na ostatní a těžké případy by na sebe těžko byly napojené,“ vysvětlil profesor David Robertson z University of Glasgow britské BBC.