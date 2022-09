Výbuch před ruským velvyslanectvím v Kábulu si vyžádal nejméně osm životů

Při pondělní explozi u ruského velvyslanectví v Kábulu zahynulo osm lidí včetně dvou zaměstnanců ambasády. S odvoláním na afghánské bezpečnostní zdroje to oznámila stanice Al-Džazíra. Ruské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že dva zaměstnanci byli usmrceni při sebevražedném útoku před budovou ambasády. K akci se zatím žádná skupina nepřihlásila.

Nálož vybuchla v davu lidí poté, co členové ochranky velvyslanectví identifikovali a zastřelili útočníka, uvedl mluvčí kábulské policie. Podle jeho vyjádření ochranku tvořili členové vládního hnutí Tálibán.

Řekl také, že ochranka muže poznala dřív, než se stačil vmísit do davu, a zastřelila ho. Agentura AP píše, že není zcela jasné, zda nálože stihl odpálit atentátník, či zda je aktivovala střelba.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil útok za „nepřijatelný“. „Byl to teroristický útok a ty jsou absolutně nepřijatelné. Takové teroristické činy velmi důrazně odsuzujeme. Samozřejmě v této chvíli jde hlavně o to, abychom získali přesné informace o tom, co se stalo našim diplomatům,“ dodal.