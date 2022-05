Vyhráli pro Ukrajinu. Teď trofej z Eurovize prodali, aby pomohli armádě

„Stefanii slyšíme každý den na frontové linii našich bojovníků jako volání po svobodě,“ uvedla pro stanici BBC Ann Fedirková z Ukrajiny v reakci na výhru v Eurovizi. „Každý voják vzpomíná na svou matku, která se za něj v noci modlí, a on pro ni musí vybojovat svobodný život,“ vysvětluje Fedirková symboliku, kterou píseň pro Ukrajince má.

Členové kapely od začátku ruské okupace působili v jednotkách územní obrany nebo dobrovolnických organizacích. Jako muži museli zůstat v zemi. Ukrajinské úřady se jim ovšem rozhodly udělit výjimku a umožnily jim vycestovat do Turína, kde se soutěž odehrála.

Frontman kapely Psiuk během koncertu apeloval, aby lidé na válku na Ukrajině nezapomínali. „Myslím, že by to mělo plnit titulní strany až do doby, než bude mír,“ uvedl Psiuk.