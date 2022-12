„Nikam nespěcháme.“ Lavrov dal najevo ochotu válčit dál

Kreml ve středu smetl ze stolu desetibodový mírový plán navržený ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Žádný mírový plán pro Ukrajinu nemůže vzniknout, aniž by vzal v potaz současnou realitu ruského území, tedy připojení čtyř nových regionů k Rusku,“ prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Není jasné, co přesně tím myslel, vzhledem k tomu, že ruská armáda vraždí na Ukrajině civilisty a ničí tamní infrastrukturu už deset měsíců (podrobněji jsme o Lavrovových výrocích psali zde ). Moskva nicméně vytrvale odmítá mluvit o válce, ale hovoří o „speciální vojenské operaci“.

Rusko podle něj chce, aby konflikt na Ukrajině skončil, jakmile to bude možné, ale zároveň nebude váhat vzít si čas, aby dosáhlo svých cílů na bojišti. „Nikam nespěcháme,“ dal Lavrov najevo odhodlání pokračovat ve válce.

Zmíněný Zelenského mírový plán počítá se stažením ruských jednotek z celého mezinárodně uznaného území Ukrajiny, což by znamenalo, že by Kyjev získal znovu pod kontrolu i Krym. Rusko tento poloostrov protiprávně anektovalo v roce 2014 a opakovaně o něm mluví jako o „jádru“ svého území, útok na něj by považovalo za překročení „červené linie“.