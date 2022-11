Vykořisťování Afriky kvůli plynu: Teď je Evropě dobrá

„Ropa a plyn, které korporace chtějí vytěžit v Africe, nebudou pro Afričany. Naloží se na lodě a pošlou do Evropy. Zisk z dalšího rozvoje fosilních paliv zamíří do kapes lidí, co už jsou bohatí… Jediný způsob, jak pomoci lidem (Afričanům) dostat se z energetické chudoby, je přes obnovitelné zdroje,“ prohlásila letos v říjnu mladá ugandská klimatická aktivistka Vanessa Nakateová na konferenci Trust.

Už v květnu se do afrického Senegalu za prezidentem Maki Sallem vypravil dojednat dodávky plynu německý kancléř Olaf Scholz. V září stejnou misi podnikl i polský prezident Andrej Duda, který navštívil i Pobřeží slonoviny či Nigérii, kde pronesl, že Polsko by bylo za vyšší dodávky energetických zásob vděčné.

Do Afriky tak za tento časový úsek zamířily dvě třetiny celého amerického rozpočtu na fosilní paliva pro celý svět, uvádí britský server The Guardian.

Nové partnery začala hledat pár dnů po vypuknutí invaze na Ukrajinu i Itálie. Do Alžírska vyrazil ještě v únoru tehdejší ministr zahraničí Luigi Di Maio, aby s místními úřady a největší alžírskou ropnou společností Sonatrach ujednal dodatečné dodávky plynu, což se mu podařilo, uvádí server The Africa Report.

„Energetická spolupráce Evropy a Afriky měla v posledních 15 letech slabé výsledky. Kontinent byl vždy pro Evropu jen marginálním dodavatelem. To se ale letos změnilo,“ říká Němečková. „Pokud se podíváte na dohody a investice z letošního roku, jde především o budování infrastruktury, která umožní vývoz energetických zdrojů do Evropy,“ vysvětluje jeden ze zásadní bodů, který budí kontroverzi. Spočívá v tom, že zatímco evropské země si snaží zajistit zásoby pro sebe, miliony Afričanů stále nemají přístup k elektřině.

se zavázala poskytnout Evropě více zásob LNG do příští zimy, řekl v září ministr ropného průmyslu Timipre Sylva. Trubky povedou z Nigérie přes Alžírsko a dále do Evropy, informovala agentura Reuters.

„Sama Evropa navíc podle afrických zemí díky pálení fosilních paliv v dobách průmyslové revoluce a industrializace zbohatla,“ připomíná americký deník The New York Times.

Podle Mezinárodní energetické agentury by bylo možné dostat elektřinu do každé africké domácnosti s investicí 25 miliard dolarů ročně. Tedy zlomkem toho, co se investuje do energetiky globálně, píší New York Times.