Vytetujte si naše logo a dostanete jídlo zdarma, vyhlásil soutěž fastfood

Americká síť rychlého občerstvení Subway nabízí sendviče zdarma do konce života jednomu člověku, který si nechá na záda či hruď vytetovat 30centimetrové logo jejich nové kampaně. Zhruba osmicentimetrové tetování na rameno, předloktí nebo stehno se rovná sendvičům zdarma na rok, pěticentimetrové tetování pak sendvičům zdarma na měsíc. O kampani v úterý informoval ekonomický web stanice Fox News.

Podle nezávislé webové stránky Fastfoodprice.com, která porovnává ceny ve fastfoodových řetězcích, stojí velká porce sendviče v Subway v USA průměrně 6,9 dolaru (asi 165 korun). Pro jednoho člověka s 30centimetrovým tetováním loga by to tedy znamenalo, že si může objednat sendvič každý den po téměř 20 let.