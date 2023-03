Vzniká první farma na chobotnice. Čeká je krutá smrt, varují vědci

Vyjednavači zemí OSN na začátku března schválili obsah dohody, která má radikálně změnit dosavadní nastavení ochrany oceánů. Ochranu má podle ní do roku 2030 dostat dalších zhruba 70 milionů kilometrů čtverečních. Tak obří rozlohu nemá žádný kontinent, například Evropa by se do ní vešla asi sedmkrát.