„Vzpomeňte na Jižní Osetii.“ Lavrov vyhrožuje Moldavsku

Nebo se naopak mluvilo o variantě, že by se ruské jednotky rozmístěné v Podněstří mohly zapojit do invaze na Ukrajinu. Spekulace zesílily například v dubnu, kdy separatistickým regionem otřáslo několik výbuchů, a někteří lidé se proto rozhodli i odejít.

„Mluvila jsem třeba s jedním mladým novinářem a ten mi v podstatě řekl, že se šířily klepy o tom, že tamní muži by mohli být mobilizovaní a poslaní do bojů na Ukrajině jako součást podněsterské armády. Jsou to ale stále jen zvěsti a nic není potvrzené, přesto to ale určitou paniku vyvolalo,“ vyprávěla novinářka.