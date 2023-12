WSJ: Ukrajina možná nebude schopna další protiofenzivy do roku 2025

Ukrajinské ozbrojené síly se možná budou delší dobu pouze snažit zastavit ruský postup. Západní diplomaté a vojenští stratégové tvrdí, že vyčerpaná země potřebuje čas na obnovu a možná nebude schopna podniknout další významnou protiofenzivu do roku 2025. Na svém webu to v pátek napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ).