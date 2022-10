Z moře zachránil osmdesát migrantů. Řecký hrdina teď dostane ocenění

Sám sebe nevnímá Řek Michalis Protopsaltis jako hrdinu. Když se doslechl o ztroskotání lodi, jež převážela uprchlíky, udělal podle svých slov to, co by udělal každý muž na jeho místě. Jako majitel stavební firmy okamžitě vyslal jeřáb na vrchol útesu Kythéra. A jednoho po druhém začal zachraňovat - celkem šlo o osmdesát afghánských imigrantů, kteří ve vlnách pod skálou bojovali o život.