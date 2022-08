Z Ruska do Británie se poprvé za 25 let nedovezlo žádné palivo

Dovoz z Ruska do Británie se v červnu propadl na rekordní minimum. Snížil se na 33 milionů liber (967 milionů Kč), což je nejméně za posledních 25 let, co se tyto údaje sledují, uvedl dnes britský statistický úřad (ONS).

Na vině jsou podle ONS dopady invaze ruských vojsk na Ukrajinu a související protiruské sankce. Poprvé se z Ruska do Británie nedovezlo žádné palivo a na minimu je i vývoz z Británie do Ruska.

Vývoz britského zboží do Ruska dosáhl v červnu 83 milionů liber (2,4 miliardy Kč), což je mírný nárůst proti předchozímu měsíci. Hodnota vývozu zboží do Ruska však zůstává historicky nízká. Do června se vývoz do Ruska snížil o 168 milionů liber, respektive o 66,9 procenta, ve srovnání s průměrným měsíčním vývozem za 12 měsíců do února.