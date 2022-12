Za „hanobení svatojiřské stuhy“ jsou teď v Rusku až tři roky vězení

Svatojiřská stužka existovala již v carské říši jako součást nejvyššího vojenského vyznamenání, které zrušili bolševici. Později se ale stužka v těchto barvách objevila na nejběžnější sovětské válečné medaili, kterou měli dostat všichni účastníci bojů proti nacistickému Německu. V roce 2005 začali stužku - z iniciativy státní agentury a studentského spolku - rozdávat na oslavu květnového vítězství sovětské armády roku 1945. Nový význam stužka získala poté, co ji přijali za svou Ruskem podporovaní separatisté v Donbasu na východě Ukrajiny.

Právě jako symbol ruského šovinismu a militarismu letos v dubnu černo-oranžové či černo-žluté svatojiřské stužky zakázal parlament v Moldavsku. Zákonodárci postavili stužky mimo zákon v reakci na ruský vpád na Ukrajinu, a to pod hrozbou pokuty, která v přepočtu činí činí nejméně 1100 Kč, anebo 69 hodin obecně prospěšných prací. Zákon přijali poslanci z prozápadního tábora, který vede prezidentka Maia Sanduová, zatímco proruská opozice jednání bojkotovala.

Ruští zákonodárci po únorové invazi do sousední země přijali řadu represivních zákonů hrozících drakonickými tresty za odchylky od oficiální linie Kremlu, který válku proti Ukrajině označuje za „speciální vojenskou operaci“. Za šíření informací o ruské armádě, které úřady označí za lživé, může hrozit až 15 let vězení.

Tento měsíc ruský soud poslal na 8,5 roku do vězení opozičního politika Ilju Jašina obžalovaného z šíření lživých informací o ruské armádě, protože politik informoval o podezřeních, že se ruští vojáci během okupace ukrajinského města Buča dopustili vražd civilistů.

Jašin byl do svého zatčení jedním z posledních opozičních politiků, kteří zůstali v Rusku a otevřeně kritizovali ruský vpád na Ukrajinu. V létě na základě stejného paragrafu poslal soud na sedm let do vězení moskevského poslance Alexeje Gorinova, který veřejně hovořil o válce proti Ukrajině a o tom, že v ní umírají ukrajinské děti.