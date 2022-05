Za potrat 30 let vězení, rozhodl salvadorský soud

Po dvou letech čekání ve vazbě přišel uplynulé pondělí trest. Tamní soud ji odsoudil k trestu odnětí svobody za zabití dítěte na třicet let. Zprávu zveřejnila nezisková organizace pro dekriminalizaci potratů, která ženu pomáhá u soudu zastupovat. Tvrdí, že její těhotenství skončilo kvůli zdravotním problémům spontánně.

Prezidentka Občanského sdružení pro dekriminalizaci potratů Morena Herrerová označila rozhodnutí za „těžkou ránu“. Na potraty by se podle ní nemělo hledět jako na kriminální čin, ale jako na součást veřejného zdraví. „Budeme bojovat, aby všechny ženy, co jsou neoprávněně kriminalizované těmito okolnostmi, opět získaly svou svobodu a měly příležitost si znovu vybudovat život,“ cituje její slova britský server The Guardian.