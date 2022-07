Za psa pokuta 19 tisíc. Írán chce zakázat domácí mazlíčky

Podle navrhované legislativy by lidem hrozila minimální pokuta 800 dolarů (v přepočtu asi 19 000 korun) za dovoz, nákup, prodej, převoz i držení mnoha zvířat včetně běžných mazlíčků, jako jsou psi a kočky. Zákon ale hovoří i o želvách, králících nebo krokodýlech.

„Debata o zákoně začala už před desítkami let, kdy skupina poslanců chtěla prosadit zákon na zabavení všech psů a jejich umístění do zoologických zahrad nebo vypuštění do pouště,“ řekl stanici BBC prezident Íránské veterinářské asociace a jeden z kritiků zákona.