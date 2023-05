Za útokem na Kreml nejspíš stojí Ukrajina, jsou přesvědčení Američané

Představitelé Spojených států tvrdí, že za dronovým útokem na Kreml ze začátku tohoto měsíce (více zde) pravděpodobně stojí Ukrajina. Napsal to deník The New York Times (NYT) s odkazem na své zdroje z americké administrativy. Pro USA prý jde o další ze série znepokojujících incidentů zaměřených na ruské cíle.