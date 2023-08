Záběry z incidentu v Černém moři, kde ruské jednotky obsadily obchodní loď

Ruská hlídková loď Vasilij Bykov v neděli vypálila v jihozápadní části Černého moře varovné výstřely na nákladní loď plující pod vlajkou Palau k ukrajinskému pobřeží. Jde o první případ, kdy Rusko střílelo na obchodní loď, od chvíle, kdy Moskva v červenci odstoupila od takzvané obilné dohody ( více zde ). A následně Kreml prohlásil, že všechny lodě mířící do ukrajinských vod bude považovat za vojenský cíl.

Na sociálních sítích se mezitím objevily záběry ruského výsadku na palubu Sukru Okan. Video na twitteru sdílel například Igor Suško, ředitel washingtonské neziskové organizace Wind of Change Research Group.

Jak je vidět na videu, vrtulník Ka-29 se dostal do nebezpečné blízkosti plavidla, pak ruští vojáci provedli inspekci. Následně plavidlu umožnili pokračovat do ukrajinského přístavu Izmajil na Dunaji.

„Ukrajinské ministerstvo zahraničí silně odsuzuje provokace Ruské federace z 13. srpna v Černém moři ohledně turecké lodi na sypký náklad ‚Sukru Okan‘, která byla na cestě do Izmajilu,“ cituje z prohlášení diplomacie ČTK. „Ruské námořnictvo závažně porušilo Chartu OSN, Úmluvu OSN o mořském právu a další zákony mezinárodního práva. Tyto akce jsou dalším příkladem úmyslné ruské politiky ohrožování svobodné plavby a bezpečnosti námořního obchodu v Černém moři,“ stojí dále ve vyjádření rezortu.

„Je to významný úspěch,“ komentuje pravděpodobný zásah ruské výsadkové lodi v rozhovoru pro Seznam Zprávy bezpečnostní analytik Jan Ludvík. Mluví ale hlavně o psychologickém efektu, celou válku úder příliš neovlivní.

Incident se odehrál jen týden poté, co Ukrajina vydala varování, že šest ruských přístavů v Černém moři a trasy k nim budou od 23. srpna považovány za „oblasti ohrožené válkou“. Nedlouho předtím ukrajinské drony vážně poškodily ruskou výsadkovou loď v přístavu Novorossijsk a v Kerčském průlivu vyhodily do povětří ruský tanker, který převážel letecké palivo do Sýrie.