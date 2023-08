Hrozí přesun bojů na Černé moře. Válka by se přiblížila k NATO

V sobotu zaznělo z Ukrajiny varování , že šest ruských přístavů v Černém moři a trasy k nim budou od 23. srpna považovány za „oblasti ohrožené válkou“. Nedlouho předtím ukrajinské drony vážně poškodily ruskou výsadkovou loď v přístavu Novorossijsk a v Kerčském průlivu vyhodily do povětří ruský tanker, který převážel letecké palivo do Sýrie.

Následně prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro latinskoamerická média prohlásil , že pokud Rusko blokuje vývoz obilí z ukrajinských přístavů a ostřeluje je raketami, odpoví Kyjev stejně a do konce roku zničí všechny ruské lodě.

V úterý pak zpravodajský web Politico.eu citoval prezidentova poradce Olega Ustěnka, podle kterého hodlá Ukrajina útočit i na ruské tankery převážející ropu do Evropy. „Všechno, čím Rusové pohybují sem a tam po Černém moři, jsou naše oprávněné vojenské cíle,“ řekl Ustěnko.

Vystupňované výroky ze strany Kyjeva napovídají, že se rýsuje nové těžiště ukrajinské války. A je zřejmé, že důsledky by nepocítily jen válčící strany.

Velká část pozornosti se donedávna soustředila na vývoj pozemních bojů. Po červencovém vypovězení obilné dohody ze strany Ruska, kterým Moskva fakticky zrušila bezpečný koridor pro vývoz ukrajinských plodin, se však místem hlavního konfliktu stává Černé moře. Tedy oblast, kde se o pobřeží kromě Ruska, Ukrajiny a Gruzie dělí také tři členské státy NATO (Turecko, Bulharsko, Rumunsko) a kudy se plaví množství obchodních plavidel. Zákonitě tak stoupá riziko, že dvoustranná válka přeroste do mezinárodního střetu.

„Černé moře je nyní zónou konfliktu – válečnou zónou, která je pro NATO stejně důležitá jako západní Ukrajina,“ řekl bývalý americký velvyslanec při NATO Ivo Daalder pro The New York Times.

„Je to významný úspěch,“ komentuje pravděpodobný zásah ruské výsadkové lodi v rozhovoru pro Seznam Zprávy bezpečnostní analytik Jan Ludvík. Mluví ale hlavně o psychologickém efektu, celou válku úder příliš neovlivní.

Podle Petera Warrena Singera, odborníka na moderní způsoby válčení z institutu New America, nyní Ukrajina těží z vylepšené nové generace flotily námořních dronů. Za méně než rok se na dálku řízené člunky vyvinuly ve větší, rychlejší a nenápadnější námořní lodě, které mohou nést více výbušnin.

Prozatím se západním státům dařilo vyhnout se přímé konfrontaci. Stroje NATO létají nad vlastním územím, teritoriálními vodami a mezinárodními vodami a dbají na to, aby nezabloudily do válečné zóny. Jediný známý kontakt se udál v březnu, když ruské válečné letadlo zasáhlo americký sledovací dron.

Zasažený tanker SIG údajně dodával letecké palivo z Ruskem anektovaného poloostrova Krym do Sýrie, za což byl zařazen na sankční seznamy USA. Plavidlo podle tvrzení ukrajinské strany není schopno plavby.

Další eskalaci napětí se snaží zabránit hlavně Turecko, které se staví do zprostředkovatelské role a přemlouvá Moskvu k návratu k obilné dohodě. Na začátku války Ankara zavřela pro ruské a ukrajinské válečné lodě přístup do moře přes úžiny Bospor a Dardanely, o zvyšování vojenské přítomnosti Aliance v oblasti ale kvůli obavám z konfliktu s Ruskem příliš nestojí.

„Podstata zdejšího napětí spočívá v tom, jak USA a Turecko nahlížejí na Černé moře a jak je začleňují do bezpečnostního deštníku NATO,“ poznamenal pro New York Times Sinan Ulgen, bývalý turecký diplomat a ředitel turecké výzkumné instituce EDAM.

Jak také upozornil americký deník, případné rozšíření konfliktu na Černém moři by mohlo citelně dopadnout na světové trhy s energiemi a obchod s potravinami.

Pro Rusy byl varovný hlavně zásah válečné lodi v Novorossijsku, odkud se vypravuje většina ropy z ruských černomořských přístavů, velká část této suroviny míří do Evropy. V Novorossijsku také ústí ropovod, který přivádí 1,3 milionu barelů ropy denně z kaspické oblasti. Ta je dál přepravována tankery.

Podle Alexise Ellendera z výzkumné komoditní společnosti Kpler by útoky nemusely mířit přímo proti obchodním lodím, tato plavidla by se ale mohla ve frekventovaných ruských přístavech ocitnout uprostřed křížové palby. V oblasti se pohybuje například mnoho řeckých lodí. „A i když se někteří přepravci zdráhají vozit čistě ruský náklad, ve skutečnosti je to spíš mezinárodní směska,“ uvedl analytik.