Zabil dvě manželky, vyšel z vězení. Po vraždě třetí se Turkyně začaly bouřit

Mutlu Menekşeová se s manželem seznámila minulý rok na sociálních sítích. Po krátké známosti se za 57letým Necatim Akpinarem přestěhovala do západoturecké Manisy, kde spolu pár začal po náboženském sňatku žít.

30. prosince se z neznámých důvodů manželé (podle tureckého práva pouze partneři) pohádali a Akpinar ženu zabil úderem tupého předmětu do hlavy. Vrah poté přenesl tělo oběti k opuštěnému domu ležícímu asi 30 metrů od domova, kde ho zakopal.

Poté, co ho po vraždě Menekşeové zatkla policie, se Akpinar hájil tím, že když šel večer do svého domu, našel manželku už mrtvou. Situaci prý neoznámil policii – myslel si, že mu nikdo neuvěří, protože předtím spáchal vraždu. Tělo proto pohřbil a zasypal velkým množstvím vápna, aby nezapáchalo. Zlomený vaz oběti vysvětlil tím, že do vykopané jámy spadlo tělo z výšky.