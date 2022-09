Záhada náhlé smrti 21 teenagerů v klubu spěje k rozřešení

Závěry naopak dostala k dispozici k dalšímu vyšetřování policie, informoval podle amerického deníku The New York Times velitel brigády Tembinkosi Kinana.

Teorií o tom, co se v čase tragédie v klubu odehrálo, koluje od začátku hned několik. Ti, co večer v Enyobeni Tavern přežili, například uvedli, že místnost zaplnil tajemný plyn, a lidé se proto dali na útěk po schodech k jediným únikovým dveřím. Spekulovalo se také o možné otravě z jídla či pití. To ale vyšetřovatelé později vyloučili, podobně jako tlačenici.