UNESCO chce zakázat smartphony ve školách. Zhoršují podle něj kvalitu učení

To by nebylo příliš překvapivé, zpráva však uvádí, že negativní vliv na pozornost žáků má i pouhá blízkost mobilního telefonu. Zákaz má kromě zlepšení kvality učení pomoci chránit děti a dospívající před kyberšikanou.

Kromě zhoršení kvality učení mají hodiny strávené u obrazovky údajně negativní vliv také na emoční stabilitu dětí. Návrh zakázat chytré telefony ve školách má vyslat jasnou zprávu: digitální technologie, včetně umělé inteligence, by měly být vždy podřízeny „vizi vzdělávání zaměřené na člověka“ a nikdy by neměly nahradit setkání s učitelem, píše The Guardian.