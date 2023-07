Technologičtí giganti představili své výsledky: Vydělávají bez ohledu na AI

V posledním půl roce – především od implementace GPT-4 do vyhledávače Bing – se mluví o tom, že jsou giganti Google a Microsoft ve válce na poli umělé inteligence. To je do značné míry pravda: obě firmy chtějí ukázat, že do této dynamické oblasti investují a že jsou připraveny nástroje generativní umělé inteligence smysluplně implementovat. Microsoft slibuje chytrého asistenta do svých nástrojů Office a Teams, Google plánuje integraci do Workspace.