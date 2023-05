Google otevřel stavidla umělé inteligence. Umí skoro vše

O čem myslíte, že budou dneska mluvit? vtipkovali novináři. Zatím každý diskuzní panel letošní vývojářské konference Google I/O se totiž točil kolem dvoupísmenné zkratky „AI“, tedy umělá inteligence.

„Toto je už sedmý rok od chvíle, kdy se Google změnil na firmu, která je od základu postavená na umělé inteligenci,“ zahájil setkání s novináři Sundar Pichai.

Během konference to šéf společnosti Google zmínil hned několikrát. Někdo by tam mohl slyšet mírnou výčitku: vždyť my umělou inteligenci děláme už dlouho, copak jste zapomněli?

Ve firmě Google pracuje Pichai už od roku 2004. Když se v roce 2016 ujal otěží, měl zkušenosti s dozorem velkých a úspěšných projektů: Gmail, Google Mapy, Google Chrome a později i Android. A hned tentýž rok – také na vývojářské konferenci – oznámil, že Google bude odteď firmou postavenou na strojovém učení. Dnes tak o sobě mluví skoro všechny technologické firmy, tehdy ale tato Pichaiova vize zněla dost neurčitě.

Faktem zůstává, že o hlavní rozruch v oblasti AI se ovšem postaral jeho konkurent, ještě nedávno prakticky neznámá firma OpenAI.

Uvedením konverzační umělé inteligence ChatGPT změnila veřejné povědomí o možnostech umělé inteligence.

V nejvyšších patrech Googlu vyvolal ChatGPT poplach. „Kecálek“ mohl znamenat ohrožení globálního vyhledávacího monopolu Google.

Paniku se podařilo zažehnat. Vývojáři uvolnili dvě desítky služeb, které AI využívají, k testování a použití ve vlastních produktech.

Povede to k ještě rychlejšímu vývoji, což podle některých nemusí být nutně pozitivní zpráva.

Nemůžeme se tedy divit, že Pichai několikrát podtrhl: Google není na poli umělé inteligence nováčkem, ale naopak dominantním hráčem. Nedodal, že právě to mu zřejmě poněkud svázalo ruce.

Dohnat a předehnat?

„Je to pro nás vzrušující rok,“ uvedl dále Pichai. To je rozhodně pravda. Ale přinejmenším o to počáteční vzrušení se nepostarala firma Google, ale její konkurent, ještě nedávno prakticky neznámá firma OpenAI.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Sundar Pichai a další vysoce postavení členové společnosti Google na panelové diskuzi s novináři z celého světa, den po vývojářské konferenci Google I/O 2023.

Uvedením konverzační umělé inteligence ChatGPT na konci roku 2022 zcela zásadně změnila veřejné povědomí o možnostech generativní umělé inteligence.

Už od roku 2018 se v odborných kruzích mluvilo o potenciálu velkých jazykových modelů, které na přání generují důvěryhodně vypadající texty prakticky z jakéhokoli oboru.

Najednou to ale nebyla abstraktní diskuze, ale konkrétní nástroj, který si mohl kdokoli vyzkoušet. Lidé začali rychle zjišťovat, že to je nejenom zajímavá hračka, ale také překvapivě všestranný nástroj pro zvýšení produktivity.

V nejvyšších patrech Googlu vyvolal ohromný úspěch konkurenčního ChatGPT poplach. Zejména to, že se začalo mluvit o tom, že by mohl takovýto „kecálek“ znamenat ohrožení vyhledávacího monopolu Google. Na této vlně se svezl i Microsoft, který využil svého partnerství s OpenAI a implementoval konverzační umělou inteligenci do svého vyhledávače Bing. Přestože tento Bing Chat zdaleka nefunguje stoprocentně spolehlivě, Microsoftu nelze upřít rychlost, se kterou se do nových vod pustil.

Podle informací New York Times si vedení společnosti Google uvědomovalo vážnosti situace a vyhlásilo „červený poplach“. Dokonce se ze svého „důchodu“ vrátili zakladatelé Googlu, Larry Page a Sergey Brin, aby poradili, jak na aktuální rozvoj v oblasti umělé inteligence nejlépe reagovat.

První letošní tisková konference Googlu na téma umělé inteligence nabídla jen několik neurčitých slibů a ukázek. Později firma v omezeném režimu ukázala Barda, svou konverzační umělou inteligenci. Veškerá očekávání ale směřovala právě ke květnové konferenci Google I/O.

Google I/O (zkratka pro Input/Output) je každoroční akce pro vývojáře, kde Google ukazuje novinky týkající se systému Android, prohlížeče Chrome a dalších ekosystémů, které firma Google spravuje. První ročník se konal v roce 2008. Postupně se z akce stala i mediálně populární záležitost, protože zde Google začal představovat některé své vize a novinky zaměřené na koncové uživatele: první tablet s Androidem, první Chromebook nebo asistent Google Home. Z méně úspěšných vizí pak nejvíce pozorností vzbudily brýle Google Glass. V roce 2023 se konference konala nedaleko sídla společnosti Google v kalifornském Mountain View.

Po dlouhé covidové přestávce se na konferenci opět sjeli návštěvníci z celého světa. Kromě novinářů šlo hlavně o vývojáře, kteří na platformách a produktech Google mají postavené své aplikace, produkty a podnikání. A ti potřebovali slyšet, že platforma, na kterou vsadili, nezůstane pozadu.

Konečně je to venku

„Náš nový model PaLM 2 staví na pokroku, za který vděčíme týmům Google Brain a DeepMind,“ vyzdvihl Pichai celou řadu výzkumných úspěchů. Mimo jiné se v prezentaci blýskl i nástroj word2vec, který vytvořil český informatik Tomáš Mikolov během svého účinkování v Google Brain v roce 2013. Pichai tak také připomněl, že se tyto dva původně zcela samostatné týmy nově spojily do jednoho.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Přehled technologií z oblasti umělé inteligence, za které svět vděčí firmě Google.

Už v roce 2021 Google ukazoval konverzační umělou inteligenci LaMDA. Proč tedy trvalo dva roky, než se firma odhodlala výsledek ukázat veřejnosti? Svou roli možná hrál mediálně propíraný „skandál“, kdy vývojář zaměstnaný firmou Google veřejně vystoupil s tvrzením, že neuronová síť LaMDA je podle něj „novou formou života“.

Když s časovým odstupem čteme tehdy zveřejněné konverzace Blakea Lemoina s konverzačním automatem, nejsou nijak zvlášť odlišné od toho, co si dnes každý může vyzkoušet na ChatGPT nebo čím později šokoval nezkrocený Bing Chat. Tehdy ale aféra rezonovala – Lemoin dostal výpověď kvůli porušení smluvní mlčenlivosti – a přispěla pravděpodobně ke zvýšené opatrnosti.

Google bychom mohli přirovnat k ohromné letadlové lodi. Alphabet, kterou Sundar Pichai rovněž řídí, zastřešuje firmu Google a několik menších projektů. Je to čtvrtá největší korporace světa s tržní kapitalizací 1,6 bilionů dolarů. To je přibližně 35 bilionů českých korun, asi dvacetkrát více než tuzemský státní rozpočet.

Někteří vývojáři nevydrželi čekat

Pro takto velkou loď není jednoduché změnit směr. Vše je potřeba konzultovat, propočítat a zvážit ze všech různých pohledů. V rychle se rozvíjejícím oboru umělé inteligence to bylo pro řadu vývojářů až příliš pomalé: někteří raději odešli a založili vlastní firmy, které se do trénování neuronových sítí více či méně úspěšně pustily po svém: jmenujme třeba Adept, Cohere, Character.ai nebo Anthropic.

Třeba zakladatel konverzačního startupu Character.ai pracoval pro Google od roku 2017. Firmu si vybral právě proto, že podle něj patřila mezi špičky ve výzkumu umělé inteligence. V rámci svého volného času – Google už od samého počátku podporuje vývojáře, aby 20 % svého týdne trávili vlastními projekty, které je baví – pracoval prý na vývoji chatbota. Jeho projekt se zalíbil nadřízeným a Freitas nastoupil do týmu Google Brain, kde se podílel na vývoji jazykového modelu LaMDA. Ale když Google ani po dlouhém testování nechtěl tuto technologii vypustit do světa, De Freitas se i se svým kolegou sebrali a založili raději vlastní firmu.

„Jsem si jistý, že Google má šrámy na duši,“ glosoval neochotu Googlu vypustit do světa nehotovou technologii marketingový expert Brooke Hammerlings. Google se v minulosti na konferenci I/O už dvakrát pořádně spálil: napřed v roce 2014 prezentoval neúspěšnou vizi brýlí Google Glass a později si v roce 2018 vysloužil ostrou kritiku po prezentaci konverzačního hlasového systému Duplex.

„Google má šest služeb, které používá denně dvě miliardy lidí,“ popisuje hlavní dopad oznámených novinek Ivan Kutil, český odborník na služby Google a technický šéf firmy AppSatori. „A každý z těchto lidí nyní bude mít svého osobního asistenta.“

Kromě toho se podle něj odehrávají i důležité věci na pozadí, kterých si zprvu všimnou spíše vývojáři, ale které mohou výrazně urychlit nástup AI: „Duet AI bude k dispozici programátorům, kteří se budou moci ptát na otázky týkající se jejich vlastního kódu nebo budou moci neuronové sítě dotrénovat na vlastních datech. Znamená to, že všichni se budeme na internetu s umělou inteligencí setkávat častěji.“

Na letadlové lodi Google vedle sebe funguje – prakticky nezávisle na sobě – mnoho různých týmů. Stejně tak je tomu i uvnitř firmy Google. A začátkem roku nejspíše všechny tyto týmy dostaly jasné instrukce: v polovině května bude konference. Všichni si připravte působivou prezentaci, jak právě vaši službu prozáří umělá inteligence.

Poplach z větší části zažehnán

Z panelové diskuze s vývojáři Google bylo zřejmé, že to tak nějak podobně opravdu probíhalo. Všechny týmy měly k dispozici nový model PaLM 2, který se nyní otevřel i vývojářům. Jde vlastně o odpověď na model GPT-4 od OpenAI. Je to velmi obecná služba, na které lze stavět další funkce, produkty a nástroje.

Kdybych vám měl všechny novinky popsat, četli byste to tři hodiny. Tak dlouho je trvalo odprezentovat na pódiu naplněného amfiteátru v Mountain View nedaleko hlavního sídla Google.

Tady se můžete podívat na minutový sestřih. Hudbu na pozadí mimochodem složil MusicML, nová neuronová síť od Google:

Reportáž z Google I/O v kalifornském Mountain View.Video: Pavel Kasík, Seznam Zprávy

Kdyby taková prezentace zazněla ve světě, kde neexistuje OpenAI, byla by to bez nadsázky revoluce. Protože už přednášející mluvili k publiku, které je zvyklé denně využívat ChatGPT a desítky dalších nástrojů umělé inteligence a kreativity, byla z hlediště cítit spíše kolektivní úleva. Google konečně pustí veřejnost k tomu, co předtím jen z dálky ukazoval.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +13

Z pohledu vývojářů bylo rozhodně nejdůležitější uvolnění dvou desítek služeb, které AI využívají, k testování a použití ve vlastních produktech. Google představil svůj velký jazykový model PaLM 2 hned ve čtyřech verzích. Ta nejmenší může běžet off-line i na mobilních zařízeních.

To je pro mne nejdůležitější sdělení. Google z velké části dorovnal náskok týmu OpenAI + Microsoft. Představil totiž alternativy prakticky ke všem modulům, službám a produktům z jejich dílny.

Typ nástroje OpenAI + Microsoft Google/Alphabet Konverzační nástroj ChatGPT Bard Generování textů na libovolné téma dle zadání GPT-3.5, GPT-4 PaLM 2 (různé varianty) Kancelářská produktivita Copilot pro Microsoft Office Duet AI pro Google Workspace Testování jazykových modelů OpenAI Playground Google Cloud Vertex Generování obrázků Dall-E několik testovaných nástrojů, spolupráce s Adobe Firefly Přepis řeči Whisper Google Cloud Speech-to-Text Programování Codex, GitHub Copilot, ChatGPT Android Studio Bot, Bard, Duet AI pro Google Cloud

To neznamená, že je řešení od Google lepší (nebo horší). Na takové verdikty je příliš brzy, navíc záleží na kontextu použití. Je navíc už předem jasné, že se služby od Google i OpenAI budou rychle vyvíjet.

Ostatně uvnitř Google už se – zatím spíše šeptem – mluví o příštím velkém jazykovém modelu Gemini, jehož trénování údajně už začalo. Důležité je, že tu na poli velkých jazykových modelů vznikla reálná konkurence. Povede to k ještě rychlejšímu vývoji (což podle některých nemusí být jen pozitivní zpráva).

Jak se změní vyhledávání?

Trh na oznámení Googlu reagoval pozitivně, cena akcií vylezla o osm procent vzhůru. Úleva byla vidět i na vysoce postavených manažerech. Google si 15 let, co konferenci pořádá, prošel celou řadou stádií. V roce 2008 to byla firma s dvaceti tisíci zaměstnanci a poměrně plochou strukturou. Šlo je s přimhouřením oka označit za startup. Co se dělo na pódiu, to sledoval sál nadšených programátorů.

Naopak letošní akce byla pro kolos Alphabet, který zaměstnává přes 190 tisíc lidí, přelomová. Google konečně vyložil aspoň některé své trumfy na stůl. Jedné otázce se ale mluvčí velmi obratně vyhýbali: jak se změní vyhledávání Google? Na pódiu sice prezentovali svou vizi, která skloubila generativní neuronové sítě s „klasickými“ výsledky. Jenže vyzkoušet si ji zatím nemůžeme. Spokojit se zatím musíme jen s ukázkami v prezentacích a příslibem „omezeného testování pro vybrané betatestery“.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vize vyhledávače Google, který nejenže vyhledává stránky, ale rovnou dává odpovědi přímo na míru. "Pro takové ty případy, kdy i vaše otázky mají otázky," vtipkovala na podiu viceprezidentka Google Cathy Edwardsová.

Opatrnost je pochopitelná. Ekosystém vyhledávání je totiž pro Google opravdovou alfou a omegou. Většina příjmů firmy pochází z reklamy, a většinu reklam ukazuje právě na své domovské stránce Google.com. Jakákoli změna bude mít ohromné důsledky. Nejen pro Google, ale i pro tvůrce webů na celém světě. Velká část internetu je totiž živena ze zobrazování reklam. Výrazné narušení tohoto modelu tak velkým hráčem – přes Google jde asi 93 % veškerého vyhledávání na světě – by mohlo mít na celý ekosystém velké dopady.

Google zároveň ví, že inovace v oblasti vyhledávání je nevyhnutelná: „Vyhledávání je stále otevřený problém. Proto jsem nadšená z možností, které do něj může přinést generativní umělá inteligence,“ řekla Cathy Edwardsová, viceprezidentka Google. Ukázala, jak budou uživatelé moci rychle projít velké množství dat z různých zdrojů pomocí několik odstavců dlouhého textu, který na míru vygeneruje právě umělá inteligence. Pod tímto textem jsou ale stále k dispozici tradičnější výsledky. Vyhledávání si navíc bude v rámci jednoho „sezení“ pamatovat kontext, takže nebudete muset pokaždé znovu opakovat své požadavky.

„Přistupujeme k tomu nesmírně zodpovědně,“ uvedl Rajan Patel, viceprezident pro „vyhledávací zážitky“, na diskuzním setkání s novináři. „Jestliže chceme, aby to fungovalo dlouhodobě, musí z toho těžit i tvůrci obsahu.“

Více ale říci nechtěl. Možná proto, že tvůrců obsahu byl plný sál. Nebo spíše proto, že zatím Google nemá jasnou odpověď. A než ji bude mít, nemůže nabídnout žádnou totální revoluci v oblasti vyhledávání. Ohrozil by tím svůj hlavní zdroj příjmů.

To byl můj nejsilnější dojem z celé konference. Google ukázal vlastně vše, co se od něj čekalo. Připomněl, že v oblasti umělé inteligence není žádným nováčkem, ale naopak nesmírně zkušeným hráčem s mnoha různými želízky v ohni.

Ale ani to neznamená, že vidí o mnoho dále než ostatní. V řadě oblastní Google zkouší paralelně několik různých přístupů, a čeká na odezvu od uživatelů a vývojářů: „Žádná jednotlivá firma to nezvládne sama,“ uzavřel šéf Googlu svou řeč k vývojářům. „Těšíme se na společnou práci a společnou tvorbu.“

Rychlost, s jakou se generativní nástroje za poslední rok rozeběhly všemi směry, zjevně překvapila všechny. I firmu, která může právem tvrdit, že tuto revoluci odstartovala.