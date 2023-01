Západní tanky nedorazí na frontu hned. Ukrajincům vezou i hromadu problémů

Výcvik posádek, mechaniků a nastavení logistických řetězců je podle odborníků náročný úkol. Když ho Kyjev spolu se svými spojenci nezvládne na výbornou, může to hodnotu darovaných strojů vynulovat.

„Ti, kteří říkají, ‚prostě jim ty tanky dejte‘, nejspíš nikdy neviděli choreografii nutnou k tomu, abyste tyto stroje dostali na bojiště ve funkčním stavu. Stačí pokazit pár věcí a v boji to může znamenat katastrofu. Ze smrtících tanků se stanou jen bunkry, které se nemohou hýbat, ani střílet,“ citovala k tématu CNN vyjádření Marka Hertlinga, bývalého velitele amerických pozemních sil v Evropě.

Názory na otázku, zda se dá všechno stihnout do jara, se liší.

Někteří experti, jako například Franz-Stefan Gady z londýnského Mezinárodního institutu pro bezpečnostní studia, se domnívají, že kvůli dlouhému váhání Německa to nebude možné. „Je nepravděpodobné, že německé Leopardy 2 sehrají v jakékoliv jarní ofenzivě významnou roli,“ řekl pro Washington Post.

Podle analýzy Rádia Svobodná Evropa (RFE), které citovalo experty z nezávislé skupiny Conflict Intelligence Team (CIT) , zapojení Leopardů do jarní ofenzivy teoreticky možné je, výcvik ale zřejmě nepotrvá kratší dobu než tři měsíce. Stejnou minimální dobu k nasazení německých tanků odhaduje i Hertling a drtivá většina oficiálních představitelů zůstává jen u neurčitého vyjádření, že to potrvá „měsíce“.

V případě, že se výcvik podcení, hrozí velké ztráty, což podle CIT Kyjev určitě nebude chtít riskovat, protože by si tím mohl zavřít cestu k dodávkám dalších zbraní od západních zemí.

Že si Ukrajina na to, aby v boji neztrácela cenné zbraně od zemí NATO, dává velký pozor, podle nich dokazuje i opatrné operování se systémy HIMARS. Zatím totiž nebyla potvrzená jediná ztráta tohoto amerického raketometu a podle lidí z CIT tohle může být i jeden z důvodů, proč Západ v podpoře pokračuje a prohlubuje ji.

Podle analýzy CNN se hodně analytiků domnívá, že pro Ukrajinu bude nejjednodušší, když se ve výcviku a nastavování logistických řetězců zaměří jen na jeden tank a zbytek problémů odloží. Tím by se dal minimalizovat problém v podobě mišmaše tří různých druhů tanků, které se jinak obsluhují, udržují a tak dále.

Klíčovým tankem by měl být německý Leopard 2, od kterého se očekává asi 100 kusů. Ani jeho cesta na frontu ale nebude bez překážek.

Dobrý vhled do obtížné logistiky poskytují i odstavce článku RFE věnované náročnosti Leopardů na palivo a opravy. Leopard má sice jako většina moderních tanků motor, který může jet, ač s různou účinností, na různé druhy paliva. Neplatí to ale o olejích a chladicích kapalinách. Západní tanky podle lidí z CIT potřebují úplně jiné druhy, a když do nich nalejete špatný olej, můžete způsobit fatální poruchy. A takových problémů budou Ukrajinci muset řešit víc.