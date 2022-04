Ze slova Rus je nadávka, viníka však palácový převrat nesmete, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u rozhovoru s bezpečnostním analytikem Josefem Krausem, který nastínil nejpravděpodobnější scénáře dalšího vývoje války na Ukrajině.

Jan Kamiš: Nedělejme si žádné přehnané naděje o palácovém převratu v Moskvě. Drtivá většina Rusů je přesvědčena, že ta jejich válka na Ukrajině je spravedlivá, neboť podléhají Putinově iluzi (a jsou o tom skálopevně přesvědčeni), že tam bojují proti fašismu, stejně jako ve II. světové válce. Nevím, kdo by se v takové atmosféře opovážil sáhnout na Putina. Než se Rusové probudí z této falešné představy, bude to ještě stát hodně životů na obou stranách.

Alena Unzeitigová: Putin musí doma nabídnout vítězství, to je jisté. Prohru by mu v Rusku neodpustili, to by byl jeho konec, a on to ví. Palácový převrat v Kremlu není příliš reálný, ještě méně reálná je možnost použití zbraní hromadného ničení, ale vyloučit to samozřejmě nelze. Nejpravděpodobnější je, že dojde k obsazení území pod kontrolou Ruské federace a vyhlásí se nějaké autonomní republiky. Ukrajinci na to nebudou ochotní přistoupit. Na druhou stranu nebudou mít sílu Rusy vytlačit. Pokud by došlo k této situaci a Francie a Německo začne tlačit na Ukrajince, aby akceptovali zábor východu Ukrajiny a budeme Ukrajinu vydírat, že jinak přestane přitékat pomoc ze zahraničí – pak popřeme všechny hodnoty, na kterých společenství demokratických států dosud stavělo svou existenci a ohánělo se jimi. Ukáže se, že jsou to jen prázdné fráze, nikoliv principy, přes které zkrátka nejede vlak. Pokud dovolíme agresorovi, aby si ukousl kus území sousedního suverénního státu a napadenou zemi přinutíme to akceptovat (pro své zájmy s Ruskem), bude to znamenat rozpad všech hodnot Západu. Pak už se za civilizovaný svět nebudeme moci označovat. Nestanou se z nás stejní barbaři, to jistě ne, ale naplno se ukáže, že jsme prospěcháři a pokrytci, vedeme sice hezké řeči o svobodě a demokracii, ale jsou to jen prázdná slova. Pak to Lenin trefil přesně: „Kapitalisté nám prodají i oprátku, na níž je oběsíme.“

Tom Brož: Putin už prohrál. Ze slova „Rus“ udělal pro celý svět slovo sprosté, minimálně na dalších 50 let. Zatáhl svůj národ do ještě hlubší ekonomické krize, nikdo s nimi nebude chtít mít nic společného, dokud bude u moci. Jen doufám, že to běžným Rusům brzy dojde a že se ho zbaví. Jedině tak mají šanci na lepší život.

Josef Šátava: Všechno záleží na armádě. Té dal Putin opět moc, o kterou za Gorbačova a Jelcina přišla. Ale na druhou stranu je žene do válek, kde umírají. Za válek v Osetii a v Čečensku umírali jenom vojáci a Rusové vyhrávali. Tady umírají generálové a Rusové nevyhrávají a to gloriole Putina u armády neprospívá. Protože nikdo z armádních špiček neví, kdy to padne i na ně. A to se jim určitě nezamlouvá. Takže to všechno skončí, až se vzbouří armáda.

Michal Novák: Chtít po Ukrajině status quo a nechat Rusku ukradená území? Tohle se nesmí dopustit. Byl by to další Krym. Další ústupek Rusku. Příště by je to lákalo znovu. Věděli by, že si zase budou moci kousek někoho ukousnout! Věřím, že s rostoucími technickými kapacitami ukrajinské armády díky pomoci Západu se podaří Rusy postupně vytlačit, a doufám ve svržení Putina!

Marta Hábová: Putin chtěl v budoucnu v mauzoleu vystřídat Lenina, tak si k sedmdesátinám nadělil Ukrajinu, aby byl dost slavný. Místo toho znejistil svět na dalších 50 let a odsoudil Rusy na ruSSáky. Budeme to mít těžké my i oni.

Jaroslav Cimrman: Že se chce Putin zapsat do historie a že mu to nesmíme dovolit, jinak přijdou další podobní, je jasné od začátku. A udělat Rusku jakékoliv ústupky v reakci na útočnou dobyvačnou válku znamená riskovat, že to bude příště zkoušet Čína. S teroristy se nevyjednává.