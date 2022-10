Zelenskyj by mohl být vděčnější. Biden při červnovém telefonátu ztratil nervy

Americký prezident Joe Biden jen sotva dopověděl svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému, že právě udělil zelenou pro další miliardu dolarů na americkou vojenskou pomoc pro Ukrajinu, když Zelenskyj začal vyjmenovávat, jakou další pomoc by ještě Ukrajina potřebovala; a nedostalo se jí.

„Americký lid je poměrně štědrý a jeho administrativa i americká armáda tvrdě pracují na pomoci Ukrajině,“ uvedl podle americké společnosti NBC Biden zvýšeným hlasem a doplnil, že by Zelenskyj mohl projevit víc vděčnosti.

NBC uvádí, že Bidenova frustrace s prezidentem Zelenským narůstala podle tří lidí obeznámených s telefonátem týdny. Biden i někteří z jeho hlavních asistentů měli pocit, že administrativa dělá co nejvíc – a jak nejrychleji může – ale že Zelenskyj se nadále veřejně zaměřuje pouze na to, co se nedělá.