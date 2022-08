Biden připravuje další vojenskou pomoc Ukrajině v hodnotě 800 milionů dolarů

Administrativa amerického prezidenta připravuje další vojenskou pomoc Ukrajině v hodnotě 800 milionů dolarů (19,5 miliardy Kč) a mohla by ji oznámit již v pátek. Agentuře Reuters to řekly tři zdroje obeznámené s touto záležitostí.

Reuters to uvedl s odvoláním na tři zdroje, které s ním hovořily pod podmínkou anonymity. Oznámení o pomoci by se podle nich mohlo uskutečnit již v pátek, ale také by se mohlo posunout až na příští týden. Upozornily také na to, že hodnota vojenské pomoci se může před oznámením ještě změnit.