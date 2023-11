Země, která by mohla posloužit jako učebnice dopadů klimatické změny, se topí

Somálské komunity zažívaly několik let sucho, teď je zastihly ničivé povodně. Jedna z nejnáchylnějších zemí na dopady klimatické změny na světě opět zakouší, co to znamená v praxi.