Zemřel jeden z nejznámějších sovětských špionů Američan Robert Hanssen

Poté, co byl v roce 1994 agenty FBI zatčen špion Aldrich Hazen Ames, úřad zjistil, že únik informací nepřestal. To spustilo utajené vyšetřování Hanssena. FBI chtěla Hanssena chytnout nejlépe při činu, za jiných okolností by bylo těžké ho usvědčit. Problémem však bylo to, že měl u FBI brzy končit. Aby ho ve svých řadách udrželi déle, tak mu jeho nadřízení přidělili falešný úkol.