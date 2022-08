Zemřel nejosamělejší muž na světě. Jeho smrt přesto oplakávají

Desítky let se bránil jakémukoli pokusu o kontakt s okolním světem. Proti lidem, kteří se k němu chtěli přiblížit, líčil pasti, nebo na ně přímo střílel šípy. Kvůli tomu si muž z brazilské Amazonie vysloužil přezdívku „nejosamělejší člověk na světě“.

K izolaci měl důvod. Podle pozorovatelů nelegální farmáři v 80. letech otrávili celý jeho kmen, a on tak přišel o všechny blízké a zůstal jeho jediným přeživším členem.

➡️ Sobrevivente de #massacre da etnia, índio #Tanaru é encontrado morto Conhecido como "Índio do Buraco" pelo local em que vivia, homem se isolou por 26 anos e foi símbolo dos povos isolados Leia: https://t.co/jnkkQZxBxu pic.twitter.com/cVVWbmgZTy

„Jelikož se rezolutně bránil jakémukoliv pokusu o kontakt, zemřel, aniž by prozradil, ke kterému etniku patří. Ani (neprozradil) to, proč ve svém obydlí dělal díry do země,“ napsala v reakci na úmrtí organizace OPI, která se zaměřuje na lidská práva izolovaných a nedávno kontaktovaných domorodých národů.