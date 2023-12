Ženy v Kosovu bojují za víc příležitostí i ochranu. Změny k lepšímu jdou ztuha

Tragédie by se dala označit za vyvrcholení toho, na co různé organizace upozorňují už delší dobu. Například v srpnu vyšla zpráva lidskoprávní organizace Amnesty International (AI), podle níž kosovské úřady selhávají u obětí domácího násilí, a to navzdory protestům i výzvám k přijetí opatření po značném počtu vražd žen v posledních letech.

To je ostatně další z problémů, jimž zdejší ženy čelí. „Jen zhruba 20 procent žen v Kosovu pracuje, což je, pokud vím, nejméně na světě,“ přibližuje Neri. „I když probíhá snaha o to, aby v tomto směru proběhly nějaké legislativní změny, situace není zas až tak dobrá,“ podotýká.

Sama prý byla vychována tak, aby se nepodřizovala starým pravidlům. „Jakmile na mě někdo zkoušel, že bych něco neměla dělat, dokázala jsem se ozvat, že takhle by to nešlo. Své dcery jsem vychovala stejně – nenechají si nic líbit,“ vypráví mi a dodává, že starší dcera je programátorka, zatímco druhá studuje práva.

Ve změnu věří i Neri, i když přiznává, že si na ni ještě několik let bude nutné počkat. „Ženy by si měly říkat o to, co si zaslouží – o vzdělání i příležitosti,“ vysvětluje.