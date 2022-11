Znásilněné ženy, nedostatek léků. Cherson začal sčítat své rány z okupace

„Ve dvaceti celách bylo více než 180 vězňů. Každý den tu byli mučeni lidé,“ sdělil mezinárodnímu zpravodaji stanice bývalý ukrajinský byznysmen Valerij, který byl ještě donedávna válečným zajatcem. Do chersonského vězení se dostal poté, co se Rusům postavil na odpor v momentě, kdy mu ukradli nákladní auta z jeho továrny.

Navzdory podstoupeným hrůzám se Valerij považuje za šťastlivce, jiní vězni prý totiž podstupovali mnohem horší věci než on. „Byli krutě mučeni třeba elektrickým proudem. Dusili tam lidi ve vodě, řezali do nich a dělali věci, které si ani nedokážu představit, že by nějaký člověk mohl udělat. Modlili jsme se, aby Cherson co nejdříve ovládla Ukrajina.“