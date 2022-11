Tohle je Rusko, říkali okupanti. Fotky ukazují, co za sebou nechali

Ukrajinští vojáci vstoupili do centra Chersonu v pátek poté, co byli Rusové nuceni kapitulovat. Kvůli bezpečnosti platí zákaz vycházení od 17:00 do 8:00. Většina domů je bez elektřiny a vody. Klíčová infrastruktura je zaminovaná.