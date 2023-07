Zprávy z bojiště: Na frontě úřadují ruské útočné oddíly Storm a vězeňské Storm-Z

Ruské letectvo pokračovalo v útocích na cíle v ukrajinském týlu s pomocí řízených střel a dronů, ovšem bez zjevných větších úspěchů. Jak jsme už mnohokrát opakovali, to ovšem samo o sobě nemusí být cílem, údery minimálně vážou velkou část ukrajinské protivzdušné obrany daleko od fronty.

Naopak, ukrajinské údery do zázemí v posledních dnech zanechaly výraznější dojem. Ukrajinské letectvo vypustilo během uplynulého týdne zřejmě nižší desítky střel Storm Shadow s dosahem cca 250 kilometrů na různé cíle.

Je to jen další doklad toho, že v boji proti protivníkovi s moderními zbraněmi se na moderním bojišti není příliš kam schovat.

Most není zcela vyřazen. Tvoří ho velmi zjednodušeně řečeno tři „mosty“ vedle sebe, které stojí každý na jiné řadě opěr. Ruské úřady velmi brzy umožnily provoz po zbylé části vozovky, železniční doprava zřejmě fungovala prakticky bez přerušení.

Ovšem pokud by se ukrajinským silám podařilo úder zopakovat a narušit provoz i zbylých částí mostu, ruské síly v Záporoží by nejspíše musely vystačit s menším množstvím munice a dalších zásob. Což v dělostřeleckém válce, jaká na Ukrajině probíhá, je pochopitelně zásadní nevýhoda. Zatím to ovšem nelze předpokládat, přeprava většiny vojenského materiálu podle ruských zvyklostí probíhá po železnici, která nadále funguje, jak jsme uváděli.