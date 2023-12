Zprávy z bojiště: Ruská děla už zase mají jasnou převahu

Vyšší zisky korespondují se zvýšeným tempem a intenzitou ruských útoků. Vše nasvědčuje tomu, co naznačoval vývoj posledních měsíců: Moskva má převahu v palebné síle a technice a bude pokračovat v pozemních útocích.

Na severní části fronty se Rusové znovu pokoušeli přiblížit ke Kupjansku, zatím to ale nevedlo k většímu úspěchu. Drobné taktické zisky ovšem patrně zaznamenali. Podle některých ukrajinských zdrojů ovšem na místo převelely dvě ženijní brigády, což by mohlo naznačovat, že se chystají překročit řeku Oskil.

Zesílil i ruský tlak v jižních částech severní fronty, znovu ovšem zřejmě bez nějakého úspěchu, nad kterým by se stálo za to zastavit. V této části bojiště byly ukrajinské síly v defenzivě už během léta, je možné, že se jim podařilo obranu do jisté míry konsolidovat a připravit.