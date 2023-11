Zprávy z bojiště: Rusové umírají ve velkém, ale předvedli, že to umí i jinak

Událost také, zdá se, potvrzuje to, co o ruské armádě říká řada analytiků: že má nemalé množství specialistů s vysokou mírou dovedností a zkušeností. Ale tuto „vojenskou expertízu“ se nedaří šířit i do dalších jednotek. Většinu ruských sil tak tvoří špatně vycvičení (ne vždy úplně špatně vybavení) muži, kteří složitější činnosti v boji nezvládnou.

Možnosti ukrajinských sil jsou ovšem stále dosti omezené, i přes po sítích se rychle šířící záběry z údajně přepravy ukrajinské těžké techniky na jižní břeh. Doprava materiálu přes řeku v lodích je neefektivní, pomalá a nebezpečná. Případné pontonové mosty by se nepochybně staly terčem útoků ruských děl, pum a střel a je těžké si představit, že by vydržely dlouho. Ruské linie jsou příliš blízko.

Pokud ovšem ukrajinský tlak bude i nadále tak účinný, moskevskému velení nezbude asi nic jiného než do regionu povolat posily z jiných částí fronty, například Doněcké oblasti. Což by pochopitelně ulevilo ukrajinským obráncům v dané oblasti a z hlediska Kyjeva by to bylo samo o sobě úspěchem.