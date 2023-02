Zprávy z bojiště: Ukrajina se chystá na úder. A nikdo o něm nic neví

Představitelé ukrajinské armády a státu vydali doporučení, aby se obyvatelé neshromažďovali na veřejných místech ve větším množství. Objevilo se také doporučení, aby školní výuka probíhala on-line. Přijímají se tedy opatření, která by v případě úderu mohla snížit ztráty na životech.

Vyloučit nelze ani riziko zahájení nějaké nové ruské pozemní ofenzivy. Většina analytiků ve veřejném prostoru ovšem pochybuje o tom, že by ruské síly takovou operaci vážně chystaly. Hojně se například zmiňovala možná účast běloruských sil. Minsk svou armádu sice udržuje ve zvýšené bojové pohotovosti, nezdá se ovšem, že by ji soustředil na hranicích v postavení a v počtech, které by signalizovaly zahájení útoku.