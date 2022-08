Zprávy z bojiště: Ukrajinské velení napravilo problém na Donbasu

Nejvýkonnější dělostřelecké zbraně, především systémy HIMARS, Ukrajina soustředí na jižní frontu do okolí města Cherson. Do této části fronty přesunuje velké posily i ruská armáda. Její velení přitom nečekalo na tak dlouho diskutovanou ukrajinskou ofenzivu a v oblasti zahájilo vlastní útoky.

Neznamená to, že by vlastně probíhala nějaká velká ukrajinská ofenziva. Zdá se to být spíše příznak slabosti ruských jednotek v této oblasti. Některé z nich, a to patrně jednotky nejlepší, byly zřejmě poslány na jiné části fronty.