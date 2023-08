Zranění hasiči a tisíce evakuovaných. Požár řádil v Pyrenejích na jihu Francie

Nikdo z obyvatel ani turistů nebyl zraněn a většina evakuovaných se mohla vrátit do svých ubytovacích zařízení, uvedly úřady. Osm set táborníků ale bude muset být ubytováno jinde, oznámil dopoledne Darmanin. Do večera se podařilo najít ubytování pro většinu evakuovaných; v tělocvičně s lehátky zůstalo asi 280 lidí, kteří čekají na náhradní ubytování nebo plánují návrat domů.

Jedna z evakuovaných žen popisuje nenadálý odchod z kempu: „Vraceli jsme se z procházky a viděli jsme kouř. Řekli jsme si: To není možné! Už loni jsme byli v Gironde, ale 30 kilometrů od požáru. Tentokrát to bylo velmi blízko,“ řekla agentuře AFP. „Naložili jsme, co se dalo, a odešli. Jsme naživu, to je hlavní,“ dodává tato 39letá žena, která přijela na rekreaci s rodinou, píše deník Le Monde.