Ruské střely zřejmě mířily na piloty. Zabily na dvorku osmiletého kluka

V pátek agresor vypálil mimo jiné čtyři hypersonické rakety Ch-47 Kinžal, oznámilo ukrajinské letectvo. Jednu se podařilo sestřelit nad Kyjevskou oblastí, ale další doletěly do Ivanofrankivské oblasti.

„Dítě odvezli do nemocnice v kritickém stavu. Lékaři dělali vše, co bylo v jejich silách, ale bohužel nebylo možné zachránit jeho život,“ oznámila podle deníku Ukrajinska pravda (UP) už předtím šéfka vojensko-civilní správy Ivanofrankivské oblasti Svitlana Onyščuková.