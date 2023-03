Za dunění výbuchů kopal jámu pro auto. „Rozhoduje o životě a smrti“

Ukrajina se brání ruské invazi i díky pomoci ze zahraničí. Do země mimo jiné nedávno dorazily také čtyři sanitky, na něž se složili dárci z Česka. Jedna z nich míří na frontu k týmu českých dobrovolníků, kteří zachraňují zraněné vojáky z linie dotyku. Na takzvanou „nulku“ s nimi vyrazil i reportér Seznam Zpráv Jan Novák.

„Jako reportér jsem strávil na Ukrajině zhruba dva týdny, větší část na východě země,“ začíná své vyprávění reportér Seznam Zpráv Jan Novák . Do válkou zmítané země se vydal zhruba v době, kdy si celý svět připomínal smutné výročí – jeden rok od zahájení ruské invaze.

„Byla tam jedna přístupová cesta, po níž jsme jezdili,“ popisuje Novák. Jen dostat se po ní na předsunutou pozici, odkud se operativně vyjíždí pro raněné, představuje podle Nováka problém. „Nejdříve se projíždí vybombardovanými vesnicemi. Ale pak jsme se dostali do míst, kde byl dříve národní park,“ vysvětluje.

To znamená jediné: lesní pěšiny, obrovské kaluže a bahno. A zároveň hrozbu, že dobrovolníci s autem zapadnou. „To se tam děje velice často. Nám se stalo jednou, že jsme pomáhali vytahovat džíp z bažin,“ říká Novák.

Dostat se k okopům jen kousek od frontové linie trvalo zhruba dvě hodiny. Uvnitř těchto úkrytů jsou jen malá kamínka na dřevo, zásoby potravin a vody, technika a zbraně. „Prvně ale zaznamenáš to ohromné dunění. Výbuchy jsou tam neustále,“ popisuje reportér Seznam Zpráv.

„Ihned jsme dostali s Foxem úkol vyhloubit jámu zhruba třicet nebo čtyřicet centimetrů hlubokou,“ vysvětluje Novák a zmiňuje přezdívku jednoho z českých dobrovolníků. Bylo nutné ochránit alespoň pneumatiky a motor vozu. „Musím říct, že mě to (kopání) velmi pomohlo, protože jsem tím pádem zaměstnal tělo prací a nemyslel jsem na neustálé výbuchy, které byly kolem.“

Reportér ale musel neustále dávat pozor, zejména na to, jestli neuslyší hvizdot. „To znamenalo, že je to (přilétající střela) někde blízko. V takovém případě jsem si měl ihned lehnout na zem ‚čumákem‘ dolů a čekat, kam to dopadne, což se nám v průběhu rozhovoru xkrát stalo,“ říká.