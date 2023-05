Útočníci dostali šanci na život, popálená romská dívka trpí dál

Co by podle zástupců Romů měly soudy brát v potaz při rozhodování o vězněných pachatelích těžkých zločinů.

Měli si odsedět 20 let za žhářský útok na dům romské rodiny ve Vítkově z roku 2009, po kterém bojovala o život tehdy ani ne dvouletá Natálka. Přežila, následky si ale nese dál. Václav Cojocaru a Ivo Müller však za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu už ve vězení nejsou. Na svobodu vyšli díky verdiktu soudu tento týden - o sedm let dříve, než jak zněl původní rozsudek.

Soud každopádně za vítkovské žhářství poslal do vězení kromě Cojocarua a Müllera také další dva pachatele - Davida Vaculíka a Jaromíra Lukeše. Ti ale dostali vyšší tresty v délce 22 let vězení, o dřívější cestu na svobodu tak ještě žádat nemohli.

Bikárův web Romea.cz nyní shromažďuje reakce osobností a představitelů veřejného života z řad Romů. Jejich nesouhlas a kritika míří i na podobu českých zákonů, kterými se soud při rozhodování o propuštění řídil. „Měly by se posunout. V současné chvíli stačí splnit ve vězení nějaké parametry a na základě toho vás pak po dvou třetinách trestu šikovný advokát dokáže dostat ven. Nepřihlíží se k tomu, jak brutální čin to byl,“ shrnuje dokumentarista pohledy z romské komunity.

„Bylo špatné, že nikdo nebyl v blízkosti rodiny ve chvíli, kdy se informace zveřejnila. Do jejich života, který je po útoku už tak velmi náročný, těžký a špatný, přišla další rána v podobě zveřejnění informace o propuštění, aniž by vedle nich někdo stál a měl zájem o to, aby to v nějakém relativním psychickém zdraví přežili,“ podotýká František Bikár.