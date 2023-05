Hrozí, že opozice po volbách reformy zase zruší, říká novinář ČT

Po měsících politických tahanic se veřejnost dozvěděla, jakým způsobem hodlá vládní koalice osekat rozpočtový deficit. Sada opatření ovlivní životy lidí i ekonomiku na dlouhé roky - tedy pokud návrhy skutečně projdou. S ostrou kritikou už přispěchala opozice i zástupci odborů. Na jak riskantní cestu se pětikoalice právě vydala?

Že kabinet při představení zásadních ekonomických reforem některé důležité parametry ponechal nejasné.

Za pět minut dvanáct začala vláda ve čtvrtek před polednem prezentovat dlouho očekávané reformy, které by měly vést ke stabilizaci veřejných financí. Pětikoalice si záměrně pohrála se symbolikou, jenže v pěti minutách do „osudové celé“ své návrhy představit rozhodně nestihla.

Ani ve dvou a půl hodinách tiskové konference ale nemusí vždy zaznít vše, co by zaznít mělo. „Od vlády to mohlo být trochu přímější,“ říká reportér domácí redakce České televize Petr Vašek, který se dlouhodobě věnuje rozpočtu. Podle Vaška „zůstává v mlze“ řada částí úsporného balíčku. Pětikoalice chce jeho prostřednictvím snížit v příštím roce rozpočtový schodek o 94 miliard korun, přičemž největší část - asi 46 miliard korun - hodlá seškrtat na národních dotacích. Jenže podrobnosti nezazněly.

„Kdyby se mě někdo zeptal, jakých konkrétních dotací se to dotkne - jestli to budou dotace sportovní, neziskovkám, na obnovitelné zdroje nebo nějaké dotace do školství - tak já to vlastně neumím říct. A nedovedli to říct ani ministři,“ podotýká veřejnoprávní reportér.

Zpočátku premiér Petr Fiala (ODS) a jeho ministři před kamerami neuvedli ani některá další důležitá opatření. Až v závěru se na ně museli ptát novináři. „Pokud by nebyly dotazy, tak se vůbec nedozvíme, že chce vláda opravdu znovu zavést třeba nemocenské pojištění zaměstnanců,“ všímá si Vašek úspornosti vládního brífinku.

Některá nepopulární opatření zkrátka vláda a její ministři neříkali hned. Podle Vaška bylo patrné, že se snažili prezentovat jen „cukr“, zatímco na „bič“ úspor se museli doptávat přítomní zástupci médií.

Obstrukce na obzoru

Co se nakonec veřejnost o konsolidačním balíčku dozvěděla? Podle reportéra Vaška to, že třeba na příjmové straně rozpočtu se na snižování deficitu mají podílet všechny vydělávající skupiny, které se podílet mohou. Kromě odvodů na nemocenské pojištění u zaměstnanců by si tak měli připlatit i živnostníci na důchodovém pojištění a zvýšit by se měla i firemní daň. Na straně výdajů se pak má ulevit rozpočtu i snížením provozních výdajů státu nebo výdajů na státní zaměstnance.

Pro další osud pětikoaliční vlády je teď klíčové, jak zvládne „prodat“ veřejnosti změny, které mají podle ministrů zabránit budoucímu rozvratu veřejných financí. Podle Vaška jde totiž o suverénně největší věc, jakou současný kabinet dosud představil a hodlá prosadit.

„To, jak zvládne škrty vysvětlit, bude definovat úspěch či neúspěch vlády až do konce jejího funkčního období,“ říká. Zároveň ale upozorňuje, že až za rok nebo za dva se uvidí, jestli opatření skutečně budou fungovat.

Nejdříve ale na vládu čeká úkol protlačit konsolidační balíček parlamentem. Opozice v podobě hnutí ANO a SPD přitom už záhy po tiskové konferenci přispěchala s tvrdou kritikou - a to jak úsporného balíčku, tak i představené důchodové reformy. „Osobně bych si vsadil, že opět budou obstrukce, že v Poslanecké sněmovně znovu budeme trávit noci,“ míní novinář České televize a připomíná nedávnou maratonskou schůzi poslanců nad zpomalením růstu důchodů.

Jenže i pokud pětikoalice se svou většinou ve Sněmovně uspěje, životnost změn nemusí být dlouhá. A to hlavně u důchodové reformy, kde vláda nedokázala vyjednat dohodu s opozicí na základních parametrech. I když o ni podle svých dřívějších proklamací stála.

Jednání koalice s opozicí ale nebylo příliš intenzivní - i proto, že se opozice podle všeho ani příliš dohodnout nechtěla, říká reportér domácí redakce České televize Petr Vašek. „Dohoda není. A proto hrozí, že to opozice prostě zruší, pokud by se dostala k vládě,“ dodává.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jestli koaliční tahanice o konečnou podobu úsporného balíčku mají nějaké poražené, nebo do jaké míry dal kabinet na rady svých ekonomických expertů. Poslechněte si celý díl v přehrávači v úvodu článku.