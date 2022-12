Kandidáti pod palbou: Proč senátoři Fischer a Hilšer dál bojují o Hrad

Zhruba měsíc před prvním kolem prezidentských voleb se intenzivně debatuje o potenciálním obsazení volebního finále, ale také o roli kandidátů ze stejných politických táborů. Šestice uchazečů v průzkumech mínění výrazně zaostává, do boje o prezidentské křeslo přesto může významně promluvit. Jaké jsou jejich vyhlídky?

Koncem minulého týdne společnost Median uveřejnila další průzkum o prezidentských volbách. Poprvé se do čela devítičlenné skupiny dostala ekonomka Danuše Nerudová (28 procent). S odstupem několika procentních bodů by v listopadu za ní skončili šéf hnutí ANO Andrej Babiš (26,5 procenta) a bývalý armádní generál Petr Pavel (23,5 procenta).

Zdá se, že těchto šest kandidátů má jen malou šanci zvítězit. Přesto mohou do konečných výsledků nepřímo promluvit.

Zejména se to týká „druhé skupiny“ kandidátů, z nichž každý má – alespoň dle posledních dat – šanci posbírat zhruba tři až šest procent hlasů. Jedná se Pavla Fischera, Marka Hilšera a Josefa Středulu. „Mohou dosáhnout na zajímavý výsledek, který by třeba mohli využít při vyjednávání o podpoře pro druhé kolo,“ vysvětluje politický reportér Seznam Zpráv Ondřej Koutník .

Nejen on, ale i už zmíněný Hilšer právě proto čelí výzvám, aby odstoupili a „přenechali“ své hlasy silnějším kandidátům. To by teoreticky mohlo pomoct Nerudové nebo Pavlovi, jejichž elektorát se částečně kryje.