„Služebná mocných“ promluvila o rozdělování dotací. Rozhýbe to policii?

A o transparentním rozdávání státních peněz má pochybnosti i Kroupa. „Bojím se, že to není možné změnit do doby, než ti, kteří chodí ovlivňovat, s tím prostě přestanou,“ popisuje novinář.

Soud nakonec nepravomocně odsoudil jen ji a Peltu. Až do tohoto rozhodnutí Kratochvílová odmítala popsat, jak manipulace s dotacemi probíhaly. A to nejen novinářům, na tyto otázky neodpovídala ani státnímu zástupci.

Svůj pohled na kauzu vylíčila až investigativnímu reportérovi Seznam Zpráv Janku Kroupovi. „Pochopila, že to mlčení a to, že nepopisuje, jak to bylo, jí opravdu nepomáhá,“ vysvětluje. Roli v tom, že nechtěla mluvit, podle reportéra hráli i Peltovi právníci, kteří ji uklidňovali, že do vězení nepůjde.