Našlapování politiků kolem Jurečkovy dotace: Nevíme, nečetli jsme, nehodnotíme

Kauza sportovních dotací v éře ministryně školství Kateřiny Valachové se v posledních dnech posunula do nejvyšších pater politiky a justice.

Seznam Zprávy popsaly, jakým způsobem se do ovlivňování dotací zapojil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Reakce z politických kruhů na to, že lidé ve významném postavení žádali protekci při rozdělování veřejných peněz, je ale vlažná.

Nečetli jsme, neznáme, nemůžeme hodnotit, znějí odpovědi i po třech dnech, kdy Seznam Zprávy o případu referují.

Pavel Rychetský jako předseda nejvyšší soudní instituce v zemi lobboval osobně u ministryně školství za peníze pro tenisový klub Lužánky v Brně. Obhajoval se přitom tím, že tam pořádají charitativní akci pro postižené děti, nad níž má záštitu, avšak podle zjištění Seznam Zpráv tu má i osobní zájem. Soudce je čestným členem klubu a pravidelně ho navštěvuje.

Předseda Soudcovské unie Libor Vávra nechce počínání soudce Rychetského hodnotit. Odvolává se na praktické důvody – kauza kolem Ministerstva školství a dotací do sportu je předmětem trestního řízení a je možné, že právě Vávra bude jedním ze soudců, kteří ji budou posuzovat.

„Já jsem jedním z trestních soudců Městského soudu v Praze a je možné, že ještě vyplynou nějaké kauzy a budou se u nás projednávat. Kdybych se k tomu nějak vyjadřoval, bylo by to neprofesionální v tom smyslu, že bych tím založil důvod své podjatosti,“ říká Vávra.

Nevyjádřil se ani ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Jeho mluvčí uvedl, že ministr je na jednání v Lucemburku a nebude nyní případ komentovat.

Do lobbování se zapojil i dnešní ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), bylo to v době, kdy byl v Sobotkově vládě ministrem zemědělství.

Tehdejší kolegyni z vlády Kateřinu Valachovou upozornil na žádost sokolů z malé vesnice Kokory na Přerovsku. A jak nyní popsaly Seznam Zprávy, Jurečka právě v této obci vyrostl a do zastupitelstva tam usedl jeho bratr.

Ministr školství a Jurečkův kolega z vlády Petr Gazdík (STAN) ale nechce roli svého kolegy v dotační kauze komentovat.

„Já to neumím posoudit, zatím mám pouze zprávy z médií, nemluvil jsem o tom s Marianem Jurečkou. Chápu, že dotyčná dáma má právo bránit se jakýmkoliv způsobem, ale právě proto, že je to stíhaný nebo odsouzený člověk, beru to s elementární rezervou,“ řekl pro Seznam Zprávy Gazdík. Kratochvílová byla zatím odsouzena nepravomocně.

Podobně opatrný je i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Ani on nechce soudit roli svého stranického předsedy v ovlivňování dotací. „Já se přiznám, že tu informaci slyším poprvé. Opravdu jsem to nečetl. Nevím o tom a nedokážu to vůbec komentovat,“ řekl pro Seznam Zprávy Výborný.

Předseda Soudcovské unie Vávra naráží v obecné rovině i na téma, kolem kterého politici většinou jen zeširoka krouží – rozdělování dotací je vždycky problematické. Stejně jako je složité posoudit, kdo překročil právní nebo etickou hranici jejich ovlivňování.

„Obecně všechny dotace a způsob jejich projednávání je vždycky problematická záležitost. Ať už jste volený zastupitel, významný činovník nějaké obce, významný sportovec nebo cokoliv podobného, vždycky je to problém. Nevím, jestli se to dá nějak odstranit. Je evidentní, že v té době v tom byl na Ministerstvu školství nepořádek,“ říká Vávra.

Ministerstvo školství o tuto odpovědnost za minulé vlády přišlo. Rozdělování peněz do sportu zařizuje Národní sportovní agentura (NSA), která už pod ministerstvo nespadá, s jejím vedením ale současná vláda podle Gazdíka není spokojená.

„Ty zprávy, které máme o tom, jakým způsobem se dnes rozdělují dotace, nejsou úplně příznivé. Chceme to změnit, chceme ztransparentnit NSA, tento produkt Andreje Babiše, díky kterému dnes vládne v českém sportovním prostředí chaos,“ řekl Gazdík, jehož však na druhou stranu způsoby, jakými se v minulosti o dotaci ucházel jeho kolega z vlády Jurečka, nechávají zatím chladným.

Spolu s dalšími poslanci připravil zákon, který má přepsat pravidla pro výběr vedení agentury. Současný předseda Filip Neusser, který do čela NSA usedl za minulé vlády, se nařčením brání.