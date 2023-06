Lídr, nebo skanzen? Německá expertka o proměně VW a roli Škody Auto

Jakou roli má zaujmout v rámci skupiny Volkswagen, do které patří?

Po třech letech se automobilkám v Česku začalo opět dařit a tržby rostou. Podle oznámení Sdružení automobilového průmyslu se u nás vloni vyrobilo přes milion aut, většina zamířila do zahraničí. Další rozvoj odvětví ale bude záviset i na tom, jak se automobilky připraví na brzké změny.

Například od roku 2035 už nebudou moct - až na výjimky - prodávat auta se spalovacími motory. Jednou z náhrad mají být elektromobily. I proto v minulém týdnu překvapila zpráva německého listu Handelsblatt . Na jejím základě se v českých médiích rozpoutala debata, jestli na Škodu Auto nezbyde jen role s dalším vývojem a výrobou spalovacích motorů. A to na úkor elektromobility.

„Vývoj spalovacích motorů bude mít na starosti Škoda Auto a vývoj elektromobilů zase Volkswagen, aby se zabránilo zdvojování práce ve vývoji. Ale výroby se to netýká, to je jiný příběh,“ vysvětluje. Elektromobily se tak podle ní budou v Mladé Boleslavi dále vyrábět a to včetně nových modelů.