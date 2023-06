Po třech letech se české automobilky oklepaly

„Po třech letech klesajících objemů opět automobilový průmysl ve většině segmentů dosáhl růstu produkce, a to navzdory přetrvávajícím potížím v dodavatelských řetězcích, nedostatku čipů, válce na Ukrajině, extrémnímu růstu cen energií či vysoké inflaci,“ řekl k loňským výsledkům firem Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) jeho prezident Martin Jahn.

Samotná výroba osobních aut loni vzrostla o 10,2 procenta a z českých výroben odjelo 1,218 milionu vozů. Z toho 92,8 procenta směřovalo do zahraničí, zejména do Německa a dalších evropských zemí. Kromě automobilů stoupla produkce autobusů, motocyklů i nákladních vozů. Naopak klesala výroba přívěsů, a to o celou pětinu.