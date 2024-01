Válka v Gaze jako milník. „Začátek konce americké hegemonie,“ říká expert

„Bohužel to se v podstatě stalo. Horká kampaň (v USA) začíná ve chvíli, kdy Rusko ve skutečnosti minimálně ustálo tu svou pozici po dvou letech (které téměř uběhly od začátku invaze), ve které kontroluje území, jež anektovalo. To je velmi špatný začátek roku,“ domnívá se Barša. Problém by podle něj přišel také v případě listopadového comebacku Donalda Trumpa do Bílého domu: „Můžeme říct téměř s jistotou, že on nebude podporovat Ukrajinu.“

„Moje předpověď je, že to skončí (na Ukrajině) patem. Poziční válku už tam vidíme dlouho, Ukrajině se to nepodařilo prolomit,“ vysvětluje Barša. Zamrznutí konfliktu považuje za pravděpodobnou variantu. Obě strany si podle něj následně začnou uvědomovat, že je nemožné dosáhnout svých maximalistických cílů - ať už je to dobytí Ukrajiny nebo naopak osvobození jejího celého území. A v takových případech se poté zpravidla otevírá prostor k jednání.

Scénář, kdy Ukrajina neobnoví kontrolu nad svými hranicemi, by kdekdo označil za porážku. Jenže v delším časovém horizontu to může Kyjev vyvážit. „Pokud se se mezitím prohloubí vztahy Ukrajiny k Evropské unii, popřípadě i k NATO, získá Ukrajina to, co před válkou neměla. Získá bezpečnostní záruky, že pokud by ji Rusko znovu napadlo, tentokrát už s ní v té válce bude západní svět. (…) Jistým způsobem by to bylo vítězství Ukrajiny. Konečně by stabilizovala své východní hranice a postupně by se začala stávat součástí západního světa,“ dodává profesor Barša.