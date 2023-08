Policejní šéf vysvětluje svá slova o znásilnění. Podle advokátky pořád marně

„Zkratkovitý a nešťastný.“ Tak v úterý komentoval výrok policejního prezidenta Martina Vondráška o tom, že si ženy často oznámení o znásilnění vymýšlejí, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). A podobně ho hodnotí i odborná veřejnost. Například advokátka Veronika Ježková v podcastu 5:59 varuje, že oběti taková slova mohou odradit od nahlašování případů sexuálního násilí.

Vlnu kritiky ze strany odborné veřejnosti vyvolala v pondělí slova policejního prezidenta Martina Vondráška. Ten během rozhovoru pro pořad Spotlight řekl, že ženy si „velmi často“ oznámení o sexuálním násilí vymýšlejí. V úterý ale své vyjádření mírnil. V oficiálním prohlášení uvedl, že problematiku nechtěl bagatelizovat a že jeho hodnoty jsou nastavené „zcela opačně“.

„Vzhledem k tomu, že je to osoba, která má velice vysoké postavení v rámci policejního systému, je to opravdu nešťastný výrok, který má velký a bude mít velký dopad na celé vnímání sexualizovaného násilí jak ze strany odborné veřejnosti, tak ze strany laické veřejnosti,“ říká advokátka specializující se na případy sexuálního a domácího násilí Veronika Ježková.

Dopad podle ní může mít zejména na oběti, které se budou bát nahlásit, co se jim stalo. Už dnes je přitom oznamovatelnost znásilnění nízká. Podle průzkumů se v Česku pohybuje mezi pěti až 12 procenty. „Samozřejmě to bude voda na mlýn všem těm, kteří tvrdí, že většina oznámení týkajících se trestného činu znásilnění je vymyšlená, a podpoří to bagatelizaci tohoto typu násilí,“ říká advokátka.

Co říkají data?

Ježková navíc podotýká, že se se statistikou, kterou by bylo možné podložit slova policejního prezidenta, nikdy nesetkala. Ministerstvo spravedlnosti a resort vnitra sice sbírají data o počtu křivých obvinění, žádná z nich ale neukazují, kolik z těchto případů se týkalo přímo trestného činu znásilnění.

Pokud by si přitom někdo znásilnění vymyslel a policie by na to přišla, měl by kvůli tomu podle advokátky být prošetřován, případně souzen, a byl by podezřelý právě z křivého obvinění.

Advokátka Veronika Ježková.

A Vondrášek se podle advokátky Ježkové nemůže opřít ani o statistiky, které připojil ke svému úternímu vyjádření. Ty například říkají, že v roce 2022 policie prošetřovala 1375 podezření na znásilnění a 578 z nich odložila. Z toho ale nevyplývá, že by šlo o křivá obvinění nebo výmysly.

„Sexuálně motivovaná trestná činnost je tak specifická, že pokud nejsou váhy důkazních prostředků vyloženě ve prospěch oběti, tak soud musí zprostit toho obviněného viny,“ vysvětluje Ježková.

„Pořád je to málo“

Advokátka ale rozporuje i další výrok, který stran sexuálního násilí policejní prezident v rozhovoru vyřkl. Jde o jeho tvrzení, že 99 procent policistů ví, co má dělat, pokud mu žena nebo muž přijde nahlásit znásilnění. Podle Ježkové by to byl ideální případ, mnohdy to tak ale z její zkušenosti není.

Situace se nicméně dle jejích slov zlepšuje – policisté navštěvují školení a k dispozici mají také příručku. „Pořád je to ale opravdu strašně málo,“ říká advokátka s tím, že se třeba nedělá dost pro to, aby se oběti u výslechu nebo u soudu cítily bezpečně.

A pokračuje: „A ve chvíli, kdy do tohoto křehkého stavu, který se zlepšuje, padne takové slovo policejního prezidenta, tak se v podstatě celá ta křehká struktura rozpadne.“

V podcastu 5:59 zazní komentář advokátky Veroniky Ježkové k chystané novele zákona, která má aktualizovat definici znásilnění, nebo k výši trestů, které soudy dávají pachatelům sexuálního násilí. Poslechněte si v přehrávači na začátku článku.