Ruské tanky na Letné. Oslavujme odvahu Ukrajinců, ne zbraně, říká expertka

„Je to pro mě skoro až nepochopitelné, když to vidím. Jdeme na výstavu, pak na večeři… A kousek od nás to někomu válcuje domov,“ říká Eva Nováková. A třeba Radan Brůha zdůrazňuje, jak moc ho výstava zasáhla. „Neuměl jsem si to představit. Člověk si uvědomí, že i v tomhle byli lidé. Je to něco šíleného a chci si to pamatovat.“